36 ülke tek ses: Hesabı sorulsun

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İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesinin de dahil olduğu 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.İzlanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Harald Aspelund, 36 ülke adına Konseye hitaben okuduğu ortak bildiride, "Suudi Arabistan tarafından İstanbul'daki başkonsolosluklarında işlendiği teyit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'en sert şekilde' kınıyoruz" dedi. Büyükelçi Aspelund, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, dünya genelindeki gazetecilerin korunması gerektiğini ve ifade özgürlüğünün önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.Aspelund, "Cinayete ilişkin soruşturma hızlı, etkili, ayrıntılı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf olmak zorunda. (Cinayetin) Sorumlulardan da hesap sorulmalı" diye konuştu. "Suudi Arabistan'a elindeki tüm bilgileri açıklama çağrısında bulunuyoruz." diyen Aspelund, bu ülkeyi, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturma da dahil cinayete ilişkin tüm soruşturmalarda iş birliği yapmaya davet etti. Bildiriye AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Karadağ, Norveç, İzlanda, Monako ve Liechtenstein imza attı.Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloslu'ğunda öldürülmüştü. Cinayetin üzerinden geçen sürede cesedinin nerede olduğu netlik kazanmadı. ABD basını CIA'nın cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.