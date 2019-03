Kestirmeden gideyim derken ölüm yakaladı

Almanya'nın Offenbach kenti yakınlarındaki Mühlheim am Main'da kestirme yoldan gitmek isteyen Burak Borazan (24), tren altında kalarak can verdi. Salı günü sabah 07.30'da meydana gelen kazada Burak, köprü yerine raylardan geçmek istedi. HIZLI trenin (ICE) geçmesini bekledikten sonra raylara inen Burak, Frankfurt'tan Hanau kentine giden banliyö treninin geldiğini fark etmedi. Talihsiz genç, trenin çarpmasıyla olay yerinde can verdi. Burak'ın cenazesi Mühlheim'da kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'a gönderildi ve Bahçelievler'de toprağa verildi.



İsa DEVEÇEKEN/ MÜHLHEİM AM MAİN

BUGÜN NELER OLDU