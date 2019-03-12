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Aile boyu şampiyon

Bir hafta önce ’da Avrupa 2.’si olan Rümeysa, bu hafta şampiyon olarak kürsüye çıktı. Rümeysa’nın iki kardeşi de turnuvada aldı

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Aile boyu şampiyon
Letonya'nın Riga kentinde geçen hafta uluslararası boks şampiyonasında Avrupa 2.'si olan Rümeysa Sönmez (13), Almanya'nın Recklinghausen kentindeki şampiyonada altın madalya kazandı. Rümeysa ile Thai Box Şampiyonası'na katılan kardeşleri, Ali İmran (12) ile Cihat (10) da birincilik kürsüsüne çıktı. Baba Ferhat Sönmez, en çok madalya kazanan kulüp olarak yarışmaya damga vurduklarını söyledi. Bremen Leonfightclup 12'nin sahibi Sönmez, şampiyonada 5 altın, 2 de gümüş madalya aldıklarını ifade etti.

Mehmet UZUN / BREMEN
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Aile boyu şampiyon
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