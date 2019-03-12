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Bir okulu daha kapatıldı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Bir FETÖ okulu daha kapatıldı

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde faaliyet gösteren FETÖ'cü Yahya Kemal Koleji, ailelerin çocuklarının kayıtlarını geri almasıyla öğrenci yetersizliğinden dolayı kapandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ailelerin çocuklarını okuldan geri çekmesiyle Gostivar'daki Yahya Kemal Koleji'nde eğitim gören 230 civarındaki öğrenci sayısı 32'ye düştü. Maddi yetersizlikten dolayı kepenk indiren okul yönetimi öğrencileri Tetova (Kalkandelen) şehrindeki diğer örgüt okuluna kaydırdı. Her gün servis aracılığıyla Tetovo'daki okula taşınan öğrencilerin de yakın zamanda örgüt okulundan kayıtlarını sildirecekleri öğrenildi. Örgütün hala tabelasını indirmediği boş okul binasında güvenlik görevlisi beklettiği kaydedildi.

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Bir FETÖ okulu daha kapatıldı
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