İkiyüzlülük tavan yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti gazetelerinden Rheinische Post, ikiyüzlülükte tavan yaptı. PKK propagandası yapan gazete, Türk turizmini baltalamak için yaptığı yayınında PKK'lı teröristlerin sayısını küçümsedi. Gazete, ülkede yaşayan 1 milyon Kürt'ün "sadece 14 bin 500'ünün", yani yüzde 1.5'inin radikal olduğunu yazdı.AYNI gazete bir başka haberinde Almanya'da yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşamasına rağmen "700 tehlikeli kişi" üzerinden Müslümanları genel olarak karalamıştı. Haberde Türkiye düşmanı Almanya Kürt Toplumu'nun başkanı konuşturuldu. Alman basını PKK'lılar tarafından işlenen suçları görmezden gelmekle tanınıyor. FRANKFURT