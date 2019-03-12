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İkiyüzlülük tavan yaptı

5 milyon Müslüman içinde “700 potansiyel teröristi” büyük tehlike olarak gösteren Alman basını, 1 milyon Kürt arasında “sadece 14 bin 500 ’lı olduğunu” yazarak, PKK terörünü küçümsedi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
İkiyüzlülük tavan yaptı
DERTLERİ TURİZMİ BALTALAMAK
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti gazetelerinden Rheinische Post, ikiyüzlülükte tavan yaptı. PKK propagandası yapan gazete, Türk turizmini baltalamak için yaptığı yayınında PKK'lı teröristlerin sayısını küçümsedi. Gazete, ülkede yaşayan 1 milyon Kürt'ün "sadece 14 bin 500'ünün", yani yüzde 1.5'inin radikal olduğunu yazdı.

PKK'LILARA MÜSAMAHA
AYNI gazete bir başka haberinde Almanya'da yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşamasına rağmen "700 tehlikeli kişi" üzerinden Müslümanları genel olarak karalamıştı. Haberde Türkiye düşmanı Almanya Kürt Toplumu'nun başkanı konuşturuldu. Alman basını PKK'lılar tarafından işlenen suçları görmezden gelmekle tanınıyor. FRANKFURT
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İkiyüzlülük tavan yaptı
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