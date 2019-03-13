Hacı Murat’ı gören selfie’ye koşuyor

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Çocukluk hayali otomobilleri satın alıp elden geçiren Necdet Sancak, Stuttgart'ta Murat 124 ve Anadol ile dolaşıyor. Renault 12 marka eski polis otomobilini de Almanya'ya getirmeye çalışan Sancak, otomobilleriyle büyük ilgi görüyor.SANCAK, "Türkler koşarak yanıma geliyor ve selfie çekmek istiyor. Kimseyi geri çevirmiyorum. Arabalarımla dolaşırken Ferdi Tayfur dinliyorum. Murat 124'ü 1750 euroya alıp 12 bin euro harcayarak bu hale getirdim. 50 bin euro teklif etseler vermem" dedi./ STUTTGART