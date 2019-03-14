AB Konseyi Başkanı Tusk: Üyelerden rica edeceğim

Brexit sürecinin ertelenmesi için AB'den talepte bulunup bulunulmamasına karar verilecek olan oylama öncesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'ın oylamada Brexit tarihinin ertelenmesine karar vermesi halinde Avrupa Birliği üyelerine kararı değerlendirmeleri talebinde bulunacağını ifade etti.

Tusk, "Birleşik Krallık, Brexit stratejisini yeniden gözden geçirmek istemesi halinde kararı Avrupa Birliğinin 27 üyesine sunacağım" ifadesini kullandı.

TARİH İÇİN OYLAMA

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brexit'i görüşmek üzere bir araya gelecek.

Revize edilmiş Brexit Anlaşması'nı ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, dün de ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma olmadan ayrılmayı oylamıştı. Parlamento, anlaşmasız ayrılmayı 308 oya karşı 321 oyla reddetti.

Parlamento bugün de Brexit tarihinin uzatılmasını oylayacak.