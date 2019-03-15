Birgül’ün katili deli ayağına yatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde cafe işletmecisi Birgül Düven'i (46) öldüren Konstantin S.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanığın 25 yıl hapsinin istendiği duruşmada, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti isteği hâkim tarafından reddedildi. Sanığın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığının ispatı için bilirkişi raporu talep ederken hâkim talebi geri çevirdi. Daha önce dinlenen bir bilirkişi katil zanlısının psikolojisinin suç işlemeye müsait olduğunu ifade etmişti. Bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görüleceği belirtildi./ DUİSBURG