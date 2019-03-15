Hollanda’da Nazi linci

Pazartesi günü Hollanda'nın Urk şehrinde ikamet eden Fas kökenli Hollanda vatandaşı Müslüman Boukhizzou ailesinin, evlerini kuşatan 100 kadar Neo-Nazi tarafından linç edilmek istendiği ortaya çıktı.

The New Arab internet sitesindeki habere göre, Neo-Naziler evlerini kuşattıkları 18 yaşındaki Sufyan, annesi ve kız kardeşine, havai fişekler ve taşlarla saldırdı. Eve giren saldırganlar tarafından ağır yaralanan Sufyan'ın annesi hastaneye kaldırılırken, balıkçılık yapan babalarının o esnada evde olmadığı öğrenildi. Neo Nazi grubun Whatsapp üzerinden örgütlendiği belirtildi. Müslüman aileye saldıran gençlerin, Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'ın adının geçtiği sloganlar attığı da açıklandı. Wilders 2016 yılında yaptığı bir konuşmada destekçilerine Hollanda'da "daha çok mu yoksa az mı Faslı" istediklerine yönelik provokatif bir soru yöneltmişti. Urk, Hollanda'nın kuzeyinde, "İncil Kuşağı" olarak adlandırılan aşırı muhafazakâr bir bölgede bulunuyor.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKTUK"

Neo-Nazi grup polisin müdahalesi ile dağıtılırken, Faslı aile yaşadıklarını, "Güvende değiliz, öldürülmekten korktuk" sözleriyle aktardı. İki yıl önce de bir Hollandalı tarafından şiddete uğrayan Sufyan, ırkçı saldırının intikam amaçlı olduğunu belirtti. Sufyan, babasının Mercedes marka araç alması sonrası tehditlerin arttığını, polise pek çok kez şikayet iletmelerine rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığını da söyledi. 18 yaşındaki Sufyan'ın mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden de sürekli tehdit edildiği ortaya çıktı. Neo-Nazi teröristler Faslı aileye saldırıları sırasında yerel bir gazete çalışanını da darp etti. Omroep Flevoland için çalışan bir gazetecinin ekipmanının kırıldığı ve aracının duman bombası atılarak tahrip edildiği belirlendi.