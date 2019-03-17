Camilerde nöbetçi istiyoruz

Yeni Zelanda'daki kanlı saldırı Almanya'daki gurbetçileri tedirgin etti. Saldırganın Avrupa'daki Türkleri açıkça hedef gösteren ırkçı ifadeleri üzerine görüştüğümüz Göçmenler İçin Alternatif Partisi (AfM) kurucusu Fatih Zingal, "Camilere yönelik saldırıların şiddeti giderek artıyor. Endişeliyiz. Almanya'da camilere nöbetçi konulmasını tartışıyoruz" dedi. Almanya'da özellikle göçmenler nezdinde büyük ilgiyle karşılanan AfM'nin kurucusu Zingal, katliam sırasında teröristin yayınladığı videonun kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek şunları söyledi:

HER YER RİSK ALTINDA

"Saldırgan insanlıktan nasibini almamış; diyecek kelime bulamıyorum. Terörist bu cinayeti videoya çekiyor ve kendi gibi düşünenlere de çağrı yapıyor. Özellikle Türkleri hedef alan açıklamaları var. 'Fırsatınınız varken ülkenize geri dönün, yoksa şansınız olmayacak' gibi ifadeler kullanıyor. Şok içerisindeyiz. Bu korkunç cinayetle senelerdir Batı medyasının körüklediği İslam düşmanlığının, Müslümanlara yönelik nefretin ne boyutlara geldiğini görüyoruz. Benzeri saldırıların artık her camide gerçekleşme riski var. Nerede olursak olalım Avrupa'da, Almanya'da artık Müslümanlar olarak büyük bir endişe içerisinde yaşıyoruz. Çünkü bu cinayetin benzerleri her yerde gerçekleşebilir."

DÜŞMANLIK ZİRVE YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; "Gün ortasında insanların camiye gittiği bir vakitte gidiyor bu terörist ve herkesi tek tek öldürüyor. Çünkü İslam düşmanlığının artık zirve yaptığı bir noktadayız. Bu noktada benzer düşünen psikolojisi bozuk sapıkların böyle cinayetlere yönelme ihtimalleri giderek yükseliyor. İnsanlara kin ve nefret aşılanıyor. Gurbetçiler korku içinde. Zira Müslümanlar hedefte. Almanya'da geçen sene Müslümanlara ve camilere yapılan saldırıların sayısı binin üzerinde. Bu saldırıların daha ne boyuta geleceğini şu an kestiremiyoruz. Almanya'da bu ırkçılık ve popülizm söylemi yapan parti neredeyse ikinci büyük parti durumunda. İslam ve Müslümanlara karşı söylemler giderek artarken, fanatikler de bunlara katılıyor."

TEDBİRLİ OLMAMIZ LAZIM

"Almanya'da sık sık camilere yönelik saldırılar oluyor. Çoğunlukla duvarları boyama, camları kırma şeklindeki saldırılar bazen de kundaklamaya kadar gidebiliyor. Önlemlerin, cami güvenliğinin ciddi şekilde gözden geçirilmesi lazım. Artık camilerin önünde nöbet tutulması gerek. Suç işlemek isteyen kişileri nasıl önleyebiliriz, bunu düşünüyoruz. Kesinlikle tedbirli olmamız lazım, Almanya'da da böyle cinayetler gerçekleşebilir. Artık ne önlemler gerekiyorsa alınması gerekiyor, önlemlerden ziyade toplum olarak, siyasetçileri ve medya organları olsun buna uyan sağduyulu açıklamalar yapmaları lazım."

TÜRKLER TEHDİT ALTINDA

Resmi araştırmalar, yurtdışında yaşayan Türklerin tehdit altında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Bamf) araştırmasına göre Almanların çoğunluğu Müslümanlardan korktuğunu söylerken, yüzde 51'i ise İslam'ı tehlike olarak gördüğünü belirtti. Araştırmanın diğer bir verisine göre Almanların yüzde 70'i başörtüsünü 'kadına baskı' olarak görüyor. Alman katılımcıların yüzde 62'si "Almanya'da İslam'ın yeri yok" görüşünü beyan ederken yüzde 44'ü ise cami yapımının azaltılmasını istedi. Aynı araştırmaya göre her üç Müslümandan biri kendini Almanya'da dışlanmış hissediyor.