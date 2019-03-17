İstihbarata sızmışlar

Geçmişte Almanya'da 8 Türk'ün ölümüne neden olan Neo-Nazi Yer altı Örgütü'nün (NSU) istihbarat ayağı deşifre oldu. Almanya İç İstihbarat Teşkilatı (LfV) çalışanı Baden Württemberg'in aşırı sağ "Uniter eV" derneğinin kurucularından olduğu, hatta başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Neo-nazi derneğinin yayınlarında "iç karışıklık ve ülke sınırlarında kriz" olması gibi "zor zamanlara" karşı üyelerine silah kullanımı ve askeri dövüş teknikleri dersleri verdiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ DEVREDE

Alman İçişleri Bakanlığı, sızdırılan bilgiler ışığında "gizli bir paramiliter örgütlenme içerisinde" olduğu ve "savunma birlikleri" oluşturdukları tespit edilen derneğin eğitim verdiği araziyi kullanmasını yasakladı. Aktif şekilde dernek etkinliklerine katılan Alman istihbaratçısı Baden Württemberg'in dışında derneğin bünyesinde farklı kademelerde polis, asker ve özel kuvvetler personelinin bulunduğu belirtiliyor.

IRKÇI SÖYLEMLER

Yeni Şafak'ın özle haberine göre; Dernek üyelerinin birbirleriyle haberleştikleri sohbet grupları kurduğu, kendi aralarında ırkçı ve göçmen karşıtı nefret mesajları paylaştıkları belirlendi. Ayrıca bu gruplarda şiddet içerikli terör eylemleri için planlamalar yapıldığı da tespit edildi. Stuttgart Savcılığı, dernek üyelerinin haklarında "yasadışı patlayıcı madde ve silah bulundurmak" gerekçesiyle soruşma altında olduklarını açıkladı.

Frankfurt hücresinden ölüm tehdidi

Neo-Nazi (NSU) davalarına bakan Seda Başay Yıldız başta olmak üzere Türk avukatlara ölüm tehditleri yollayanların Frankfurt polis teşkilatında görevli memurlar olduğu ortaya çıkmıştı. Stuttgart'ta kurulan derneğin başkanı "Hannibal" lakaplı Andre S.'nin eski Alman Özel Kuvvetler askeri olması dikkat çekerken, Alman İçişleri Bakanlığı da Hitler selamı verilip, aşırı sağ müziklerin çalındığı bir parti vermesi nedeniyle Andre S. hakkında soruşma başlatmıştı.