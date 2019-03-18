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İngiliz polisinden itiraf! Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı

'nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının terör şüphesi içerdiğini açıklayan İngiltere polisi, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 10:10
İngiliz polisinden itiraf! Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı

İngiltere'nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının terör şüphesi içerdiğini açıklayan İngiltere polisi, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

Surrey'in Stanwell semtinde cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki bir genç yaralandı. Adı açıklanmayan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

AŞIRI SAĞ KAYNAKLI TERÖR SALDIRISI

Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam gözaltına alınırken Surrey polisi, olayın aşırı sağ kaynaklı bir terör saldırısının bütün izlerini taşıdığını açıkladı.

İngiltere polisi ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

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İngiliz polisinden itiraf! Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı
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