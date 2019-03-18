Müslümanlar Charlie Hebdo duyarlılığı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Batı basını, 7 Ocak 2015'de Paris'te gerçekleşen Charlie Hebdo saldırısını günlerce manşete taşıdı, İslami terör vurgusu yaptı. Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant, medyada masumlaştırılmaya çalışılıyor.Charlie Hebdo saldırısını birinci sayfa manşetinden duyuran Avusturya ve İsviçre gazeteleri, Yeni Zelanda katliamını kısa haber olarak gördü. Almanya'da yayın yapan bazı gazeteler de terör saldırısı diyemedi. İngiliz Mirror, teröristin çocukluk fotoğrafını koyup "Melek gibi çocuk, büyüyünce nasıl aşırı sağcı katil oldu" dedi.Charlie Hebdo saldırısından sonra, dünya liderleri Paris'te buluştu, saldırganları protesto etti. Batılı liderler, Yeni Zelanda katliamını, kınama mesajlarıyla geçiştirdi.