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Müslümanlar duyarlılığı bekliyor

saldırısında, ‘İslami terör’ lafını manşetinden indirmeyen Batı basını, ‘terör saldırısı’ diyemediği cami katliamını saklayacak yer aradı. Müslümanlar, Batılı liderlerden ve basından, Charlie Hebdo duyarlılığı bekliyor

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Müslümanlar Charlie Hebdo duyarlılığı bekliyor
CANİYİ MASUMLAŞTIRIYORLAR
Batı basını, 7 Ocak 2015'de Paris'te gerçekleşen Charlie Hebdo saldırısını günlerce manşete taşıdı, İslami terör vurgusu yaptı. Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant, medyada masumlaştırılmaya çalışılıyor.

KISA KISA HABERLER
Charlie Hebdo saldırısını birinci sayfa manşetinden duyuran Avusturya ve İsviçre gazeteleri, Yeni Zelanda katliamını kısa haber olarak gördü. Almanya'da yayın yapan bazı gazeteler de terör saldırısı diyemedi. İngiliz Mirror, teröristin çocukluk fotoğrafını koyup "Melek gibi çocuk, büyüyünce nasıl aşırı sağcı katil oldu" dedi.

Charlie Hebdo saldırısından sonra, dünya liderleri Paris'te buluştu, saldırganları protesto etti. Batılı liderler, Yeni Zelanda katliamını, kınama mesajlarıyla geçiştirdi.
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Müslümanlar Charlie Hebdo duyarlılığı bekliyor
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