Son Dakika: Hollanda'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı!

Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için acil toplantı çağrısı yaptı.

SALDIRI SONRASİ KRİZ TOPLANTISI!

Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.

Yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi verilmedi. Hollanda polisi saldırının motivasyonunun terör kaynaklı olabileceğini söyledi.