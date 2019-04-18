Düğün beklerken cenazesi geldi

Avusturya'da üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan iki Türk ailesinin kazasından iki gün sonra bir acı kaza haberi daha geldi. Passau kenti yakınlarındaki Andrichsfurt'ta yaşayan 20 yaşındaki Afyonkarahisarlı Yusuf Çelik, Sırp arkadaşı ile çıktığı yolculukta hatalı sollama yapınca yaşamını yitirdi. Kazada Çelik'in 18 yaşındaki arkadaşı ve diğer aracın 70 yaşındaki sürücüsü de öldü.GEÇEN yıl 7 Nisan günü Vildan Üpcinak ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yürüten Yusuf Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. 4 Nisan 1999 doğumlu olan Yusuf'un doğum gününü kutladıktan 12 gün sonra yaşamını yitirmesi acıyı katladı. Genç Yusuf'un cenazesinin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çığıltepe Köyü'nde defnedileceği açıklandı.Yusuf Çelik, Seat marka otomobille hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen ve römorkunda çakıl taşı bulunan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yusuf Çelik ile adı açıklanmayan Sırbistanlı arkadaşı olay yerinde can verdi. Diğer otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.