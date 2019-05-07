Çocuklarımız için endişe ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet (NRW) Parlamentosu Milletvekili Volkan Baran, Almanya ve Avrupa'da demokrasinin artık tehdit altında olduğunu dile getirdi. Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Baran, "Demokrasi, Almanya ve Avrupa'da tehdit altında. Aşırı sağcılar geleceğimizi tehdit ediyor. Artık çocuklarımız için endişe duyuyorum" diye konuştu.BARAN, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için aşırı sağcı partilerin bir araya gelip koalisyon yaptıklarını hatırlattı. Volkan Baran, Dortmund Atatürkçü Düşünce Derneği açılışında yaptığı konuşmada, "Bu partiler ülkelerinde ya birinci ya da ikinci parti konumunda. 26 Mayıs'taki seçimde demokratik güçleri destekleyelim. Yoksa aşırı sağcılar geleceğimizi tehdit edecek" dedi.ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Avrupa Parlamentosu seçimlerine üç hafta kala aşırı sağcıların Avrupa için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. CDU'lu Laschet, herkesi aşırı sağcı popülistlere karşı mücadeleye çağırırken, bu seçimin Avrupa projesinin tehlikeye girmesinde etkili olabileceğinin altını çizdi. Laschet, Almanya, Avusturya ve İtalya'daki aşırı sağcı partilerin Avrupa seçimleri için ortaklık yaptığını belirterek, Avrupa projesinin tehlike altında olduğunu kaydetti.