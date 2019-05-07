Krediniz sizin olsun camimizi biz yaparız

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İsviçre'nin Schaffhausen kentinde yapılmak istenen camiye hiçbir bankanın kredi vermeye yanaşmaması üzerine Schaffhausen Türk İslam Derneği dediğini yaptı. "Kimse kredi vermezse, biz de camiyi kendimiz finanse ederiz" diyen cami yönetimi, caminin bağışlarla ve gönüllü olarak çalışacak kişilerin yardımıyla inşa edileceğini bildirdi ve inşaata başladı.Camınin bir buçuk yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Cami derneği kredi için gereken şartlara sahip olmasına rağmen, birçok banka kredi başvurusunu reddetmişti. 1,8 milyon İsviçre Frankı'na mal olacak proje için 600 bin Franklık öz kaynak şartını yerine getiren dernek, ret cevaplarının mali değil, siyasi nedenlere dayandığından hareket ediyor.