Siz asıl Almanya için endişe edin

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı Almanya'da geniş yankı uyandırdı. YSK'nın kararını eleştiren bazı Alman siyasiler fırsattan istifade Türkiye'ye olan kinini kusmaya başladı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bile "endişeliyiz" açıklaması yaptı. Halbuki Almanya'nın endişe duymasını gerektirecek o kadar çok konu var ki... Ancak Alman siyasiler bunları umursamıyor. SABAH, asıl endişe duyulması gereken konuları bu siyasiler için derledi:Almanya tarihinin karanlık cinayetleri örtbas edildi. Devlet "Aydınlatacağız" sözü verdi ama aydınlanmasın diye dosyalara 120 yıl gizlilik şerhi konuldu.Kanlı darbe girişiminde bulunan örgüt üyeleri Almanya'ya kaçtı. Sinsi planlarına Almanya'da devam ediyorlar. Almanya hainleri besleyip teşvik ediyor.Kanlı terör örgütü PKK, 15 bin militanıyla Almanya'da cirit atıyor. Almanya tehlikeyi görüp önlem almak yerine onlara her türlü kolaylığı sağlıyor.Gün geçmesin ki Almanya'da bir camiye dönük saldırı olmasın. Camilere saldıranlar yakalanıyor, ya hiç ceza almıyor, ya da göstermelik cezayla salınıyor.Mülteci yurtları da ırkçıların hedefinde. Ülkeye sığınan mülteciler, neredeyse her gün ayrı bir saldırıya maruz kalıyor. Ama siyasiler endişelenmiyor.Hasanile Hans, aynı sınıfın öğrencisi. Yazdıkları sınav, birbiriyle aynı. Hasan iyi, Hans pekiyi alıyor. Kurumsal ırkçılık hortluyor. Siyasiler seyrediyor.Konu Türkiye olunca, Almanya'da bütün partiler birleşiyor. Ortak paydaları, Türkiye düşmanlığı. Basınla elele Türkiye düşmanlığı körüklüyorlar.Bütün bu bağlamda ırkçılık ülkede ciddi bir sorun. AfD gibi ırkçı partilerin oyları yükselişte. Irkçılar toplumu zehirliyor, siyasiler hiç endişelenmiyor.Alman Meclisi'nde siyasilerin PKK propagandası yapmasına izin veriliyor. Sevim Dağdelen gibi siyasiler nefret tohumu ekiyor, siyasiler sadece izliyor.