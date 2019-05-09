Siz asıl Almanya için endişe edin

TÜRKİYE'YE KİN KUSMAK İÇİN FIRSAT!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı Almanya'da geniş yankı uyandırdı. YSK'nın kararını eleştiren bazı Alman siyasiler fırsattan istifade Türkiye'ye olan kinini kusmaya başladı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bile "endişeliyiz" açıklaması yaptı. Halbuki Almanya'nın endişe duymasını gerektirecek o kadar çok konu var ki... Ancak Alman siyasiler bunları umursamıyor. SABAH, asıl endişe duyulması gereken konuları bu siyasiler için derledi:
İŞTE ALMANYA'NIN ENDİŞE UYANDIRAN SORUNLARI
NSU cinayetleri örtbas edildi
Almanya tarihinin karanlık cinayetleri örtbas edildi. Devlet "Aydınlatacağız" sözü verdi ama aydınlanmasın diye dosyalara 120 yıl gizlilik şerhi konuldu.
FETÖ'cüler Almanya'yı üs yaptı
Kanlı darbe girişiminde bulunan örgüt üyeleri Almanya'ya kaçtı. Sinsi planlarına Almanya'da devam ediyorlar. Almanya hainleri besleyip teşvik ediyor.
PKK ülkede cirit atıyor
Kanlı terör örgütü PKK, 15 bin militanıyla Almanya'da cirit atıyor. Almanya tehlikeyi görüp önlem almak yerine onlara her türlü kolaylığı sağlıyor.
Camilerimiz kundaklanıyor
Gün geçmesin ki Almanya'da bir camiye dönük saldırı olmasın. Camilere saldıranlar yakalanıyor, ya hiç ceza almıyor, ya da göstermelik cezayla salınıyor.
Mülteci yurtları yakılıyor
Mülteci yurtları da ırkçıların hedefinde. Ülkeye sığınan mülteciler, neredeyse her gün ayrı bir saldırıya maruz kalıyor. Ama siyasiler endişelenmiyor.
Kurumsal ırkçılık önlenemiyor
Hasan
ile Hans, aynı sınıfın öğrencisi. Yazdıkları sınav, birbiriyle aynı. Hasan iyi, Hans pekiyi alıyor. Kurumsal ırkçılık hortluyor. Siyasiler seyrediyor.
Türkiye düşmanlığı had safhada
Konu Türkiye olunca, Almanya'da bütün partiler birleşiyor. Ortak paydaları, Türkiye düşmanlığı. Basınla elele Türkiye düşmanlığı körüklüyorlar.
Genel olarak ırkçılık hortladı
Bütün bu bağlamda ırkçılık ülkede ciddi bir sorun. AfD gibi ırkçı partilerin oyları yükselişte. Irkçılar toplumu zehirliyor, siyasiler hiç endişelenmiyor.
Mecliste düşmanlığa izin var
Alman Meclisi'nde siyasilerin PKK propagandası yapmasına izin veriliyor. Sevim Dağdelen gibi siyasiler nefret tohumu ekiyor, siyasiler sadece izliyor.