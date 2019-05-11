Bu kadar da olmaz ki

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Almanya'nın Kiel kentinde beş ay önce yaşanan yuva skandalı tekrarlandı. Anne ve babasının yuvaya bıraktığı iki yaşındaki Salih Kartal parkta unutuldu. Salih'i parkta gezen kadınlar bulup polise teslim etti. Salih'in cebinde ismini bulan polis, yabancılar dairesinden ailenin adresine ulaştı. Kapıda polis ve çocukları gören aile şok yaşarken, "Oğlumuz o günden sonra geceleri ağlayarak uyanıyor" dedi.MUHAMMET ve Natalia Kartal çifti, "Salih ile birlikte yedi çocuk parka götürülmüş. Dönüşte Salih unutulmuş. 'Anne' diye ağlarken parkta gezen kadınlar tarafından fark edilmiş. Polis, Salih'i getirdikten sonra yuvayı aradık. Çok sakin tavırla çocuğumuzun kaybolduğunu, arandığını söylediler. Söz konusu parkta iki üç kez çocuklara cinsel taciz olayı yaşandı. Salih suyla oynamayı da sever. Göle gidebilirdi" diye konuştu.GEÇTİĞİMİZ yıl aralık ayında 1,5 yaşındaki Umutcan Topaloğlu da göl kenarında bulunan bir parkta unutulmuştu. Umutcan göle düşmüş, yuvada Umutcan'ın olmadığını fark eden eğitmenler geri döndüklerinde Umutcan'ın gölde hareketsiz yattığını görmüştü. Kalbi duran Umutcan, dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Durum bir süre aileden saklanmıştı.EĞİTMENLERİN ya da yuvanın arayıp özür dilemediklerini belirten Muhammet Kartal, "İki eğitmen hemen rapor almış. Olayın peşini bırakmayacağız. Kiel'de parkta unutulan ikinci Türk çocuğu benim oğlum. Sorumlular hesap vermeli" diye konuştu.