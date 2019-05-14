Avrupalı kadınların cinsel taciz isyanı

BUGÜN NELER OLDU

BELÇİKA'NIN Anvers kentinde 20 binden fazla kişi, geçen hafta tecavüz suçundan hapis yatan biri tarafından öldürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Julie Van Espen anısına sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte ülkede son dönemde artan cinsel şiddet ve cinsel taciz kınandı.ALMANYA'NIN Münster kentindeki Heilig Kreuz Kilisesi'nde bir grup Katolik kadın ise kilisedeki erkek egemen yapıyı ve cinsel tacizlerin örtbas edilmesini protesto etmeye başladı. Maria 2.0 sloganıyla başlatılan protestolar cumartesi gününe dek sürecek.