Haberler > Avrupa Haberleri > Avrupalı kadınların cinsel taciz isyanı

Avrupalı kadınların isyanı

ve ’da kadınlar, cinsel tacizlerin örtbas edilmesi ve kadına karşı şiddeti protesto için sokaklara çıktı

Giriş Tarihi: 14.5.2019
Avrupalı kadınların cinsel taciz isyanı
BELÇİKA'NIN Anvers kentinde 20 binden fazla kişi, geçen hafta tecavüz suçundan hapis yatan biri tarafından öldürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Julie Van Espen anısına sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte ülkede son dönemde artan cinsel şiddet ve cinsel taciz kınandı.

ALMANYA'NIN Münster kentindeki Heilig Kreuz Kilisesi'nde bir grup Katolik kadın ise kilisedeki erkek egemen yapıyı ve cinsel tacizlerin örtbas edilmesini protesto etmeye başladı. Maria 2.0 sloganıyla başlatılan protestolar cumartesi gününe dek sürecek.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupalı kadınların cinsel taciz isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN