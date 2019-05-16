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Ölüm tehdidi bizi durduramaz

Yabancı düşmanlığının tırmandığı ’da Türk kökenli siyasilere yönelik ölüm tehditleri de arttı

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Ölüm tehdidi bizi durduramaz
HOLLANDA'DA 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanan Türk siyasetçiler ölümle tehdit ediliyor. Ülkede artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı siyasi partilerdeki Müslümanlara yönelik tehditleri de arttırdı. DENK Partisi milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri, seçim yaklaşırken ölümle tehdit ediliyor.
DENK Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, "Bizi 'Binanızı yakarız, evinize geliriz, size zarar veririz' gibi tehditlerle korkutmaya çalışıyorlar fakat tehditlerden dolayı yolumuzdan ve davamızdan vazgeçmiyoruz. Duruşumuz dik" dedi. Roermond Belediye Meclis Üyesi Selami Coşkun ile Schiedam Belediye Meclis Üyesi Doğukan Ergin da tehdit edildi.
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