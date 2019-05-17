Bulgaristan'da AP seçimlerine doğru

Bulgaristan'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için geri sayım sürerken, Türk ve Müslüman adaylar ülkede sadece iki siyasi partinin listelerinde yer bulabildi.

Bulgaristan meclisinde muhalefet konumunda olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, AP seçimlerine yarışacak isimlerden biri.

Aday listesinin ilk sırasında yer alan Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak hem Bulgaristan'da hem de Avrupa'da ortaya çıkan aşırı milliyetçilik ve ırkçılığa karşı olduklarını söyledi.

Bulgaristan'da sonbaharda yapılacak yerel seçim öncesi AP seçimlerinin partisi için önemine işaret eden Karadayı, "Bu yılki AP seçimleri bizim için çok önemli çünkü Bulgaristan'da olduğu gibi Avrupa'da da ırkçılar, milliyetçiler, nefret siyaseti moda oldu." dedi.

Karadayı, ülkedeki mevcut iktidarın Bulgar milliyetçilerinden oluştuğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan Avrupa'da milliyetçiliği, ırkçılığı ve nefret siyasetini durdurmak için Bulgaristan Türkleri olarak katkı vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bulgaristan'da 2017'de yapılan son genel seçimde HÖH'ün parçalandığını vurgulayan Karadayı, şunları kaydetti:

"O seçimlerde partimizin bazı kopyaları çıktı. 100 bin oyumuz boşa gitti. Bu oyların boşa gitmesi sonucu bugün ırkçılar ve milliyetçiler iktidarda. Böyle devam edemez. Irkçılar hükümette olamaz. Biz, hoşgörü ve barış siyasetine önem veririz. İnşallah bu seçimlerden sonra gerek Bulgaristan'da gerekse Avrupa'da milliyetçilik siyasetini durduracağız."

"GENÇLERİN SESİNİ AP'DE DUYURACAĞIZ"

HÖH listesindeki en genç adaylardan Sunay Yakub (27) da amacının gençlerin sesini AP'de duyurmak olduğunu ifade etti.

Partisinin bu seçimlerdeki ana amacının öncelikle gençlerin milletvekili seçilebilmesi olduğunu dile getiren Yakub, "Bulgaristan'da azınlıkları koruma politikalarını AP gibi yüksek bir mevkiye taşıyabilmek ve orada siyasi mesajlarımızı gösterebilmek istiyoruz." dedi.

Yakub, ülkedeki iktidar ortaklarının Bulgar milliyetçilerinden oluştuğunu anımsatarak, "Bu durumu değiştirebilecek tek parti de Hak ve Özgürlükler Hareketidir. Seçimleri başarılı sonuçlandırabilirsek, Bulgaristan için çok iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bu arada, AP'de 17 sandalyesi bulunan Bulgaristan'da 26 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 13 siyasi parti, 8 ittifak ve 6 bağımsız aday katılıyor.

HÖH'ün 17 kişilik listesindeki adaylardan 12'si Bulgaristan Türklerinden oluşuyor.

HÖH, 2014'te yapılan son AP seçimlerinde 4 sandalye kazanmıştı.