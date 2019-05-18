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Bu kadarı fazla oldu

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Bu kadarı fazla oldu
Avusturya'nın ilkokullarda başörtüsüne yasak getirmesini içine sindiremeyen Elif Çakmak, tepkisini video çekip sosyal medyada yayınlayarak ortaya koydu. Çakmak videosunda, "Karardan sonra kendim, çocuklarım ve torunlarım için rahat uyuyamadım. Çok tehlikeli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Başörtülüler olarak ayrımcılığa maruz kaldık, ancak bu kadarı fazla. Buradaki toplum iyi, fakat siyasiler ve medya toplumu etkiliyor. Belki de çok yakında bize sokakta çekinmeden saldıracaklar" dedi. VİYANA

BAŞIMI ÖRTTÜM BİR ŞEY DEĞİŞTİ Mİ?
Karara, Avusturya bağımsız Milletvekili Martha Bissmann da tepki gösterenler arasında yer aldı. Meclis'te başörtüsü takan Bissmann, "Bana iyi bakın. Bir şey değişti mi? Önceki Martha Bissmann değil miyim? Müslüman kadınlar hakkında konuşmak yerine, Müslüman kadınlarla konuşmanız gerekiyor" diye tepki verdi.
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Bu kadarı fazla oldu
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