Bu kadarı fazla oldu

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'nın ilkokullarda başörtüsüne yasak getirmesini içine sindiremeyen Elif Çakmak, tepkisini video çekip sosyal medyada yayınlayarak ortaya koydu. Çakmak videosunda, "Karardan sonra kendim, çocuklarım ve torunlarım için rahat uyuyamadım. Çok tehlikeli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Başörtülüler olarak ayrımcılığa maruz kaldık, ancak bu kadarı fazla. Buradaki toplum iyi, fakat siyasiler ve medya toplumu etkiliyor. Belki de çok yakında bize sokakta çekinmeden saldıracaklar" dedi. VİYANAKarara, Avusturya bağımsız Milletvekili Martha Bissmann da tepki gösterenler arasında yer aldı. Meclis'te başörtüsü takan Bissmann, "Bana iyi bakın. Bir şey değişti mi? Önceki Martha Bissmann değil miyim? Müslüman kadınlar hakkında konuşmak yerine, Müslüman kadınlarla konuşmanız gerekiyor" diye tepki verdi.