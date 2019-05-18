Ramazan bize paylaşmayı öğretti

BUGÜN NELER OLDU

Frankfurt'ta merkez tren garının karşısında sokakta halka açık iftar yemeği verildi. Nazım Alemdar (Yok Yok) ve Alim Coşgun'un (Alim Market) önderliğinde bölge esnafı tarafından organize edilen iftara, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da belediye olarak destek verdi. İftar davetine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da katıldı.Çeşitli dinlere ve uluslara mensup 1000 kişinin katıldığı yemekte konuşan Feldmann, "Frankfurt Almanya'nın en renkli şehri. Bizde ırkçılığa yer yok. Burası hoşgörü merkezi. Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan vahşeti bir kez daha kınıyorum. İslamofobi, Antisemitizm ve tüm aşırılıklara karşı hep birlikte durmalıyız" dedi.İftar sofralarında tüm dinlerden, tüm uluslardan insanların bir araya gelip yemek yemesinin harika bir gelenek olduğunu belirten Feldmann, "Bir araya gelmek, paylaşmak, yardımlaşmak, bize İslam'ın ve ramazanın öğrettiği değerler" dedi. Başkan Feldmann, oruçlulara yemek de dağıttı.