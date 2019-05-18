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Ramazan bize paylaşmayı öğretti

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, sokağı kapatıp bin kişiye iftar yemeği verdi. Başkan Feldmann’ın sıcak mesajları, soğuk akşamda içimizi ısıttı

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Ramazan bize paylaşmayı öğretti
Frankfurt'ta merkez tren garının karşısında sokakta halka açık iftar yemeği verildi. Nazım Alemdar (Yok Yok) ve Alim Coşgun'un (Alim Market) önderliğinde bölge esnafı tarafından organize edilen iftara, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da belediye olarak destek verdi. İftar davetine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da katıldı.

IRKÇILIĞA YER YOK
Çeşitli dinlere ve uluslara mensup 1000 kişinin katıldığı yemekte konuşan Feldmann, "Frankfurt Almanya'nın en renkli şehri. Bizde ırkçılığa yer yok. Burası hoşgörü merkezi. Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan vahşeti bir kez daha kınıyorum. İslamofobi, Antisemitizm ve tüm aşırılıklara karşı hep birlikte durmalıyız" dedi.

İSLAM'IN ÖĞRETTİKLERİ
İftar sofralarında tüm dinlerden, tüm uluslardan insanların bir araya gelip yemek yemesinin harika bir gelenek olduğunu belirten Feldmann, "Bir araya gelmek, paylaşmak, yardımlaşmak, bize İslam'ın ve ramazanın öğrettiği değerler" dedi. Başkan Feldmann, oruçlulara yemek de dağıttı.
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Ramazan bize paylaşmayı öğretti
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