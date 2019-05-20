Birlikte başardık

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Alman Sağlık Vakfı'nın (TASV) Giessen'deki iftarı siyasi zirveye dönüştü. Davete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağ kolu, Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Özel Görevlerden Sorumlu Devlet Bakanı Helge Braun da katıldı. Birinci kuşak Türklerin Almanya'ya katkısına değinen Braun, "Birinci nesil olmadan bu ekonomik mucizeyi gerçekleştiremezdik" dedi.TÜRKLERİN, Alman başarı tarihinin değişmez unsuru olduğunu anlatan Helge Braun, "Bu mucize ancak Türklerle mümkün olabildi" dedi. TASV Başkanı Dr. Yaşar Bilgin de "Ramazan, empati kurmaya, insanın kendisini keşfetmesine fırsat veriyor. Geleceğimizi iyi ilişkiler üzerine inşa etmek istiyoruz. Bu, ancak karşılıklı güvenle mümkün olabilir" diye konuştu.