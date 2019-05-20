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Provokatör ’i çıldırtan fotoğraf

Provokatör , ’i Türk etkinliklerinde görünce çıldırıyor. Mesut, nişanlısıyla beraber Erdoğan’ın iftarına katılarak, Bild’i bir kez daha çıldırtmayı başardı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Provokatör Bild’i çıldırtan fotoğraf
Türkiye ve Türk düşmanı Bild gazetesi, Mesut Özil'in peşini bırakmıyor. Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarına katılması, Bild'i yine rahatsız etti. Bild, "Forma skandalından bir yıl sonra bir kurgu fotoğraf daha. Hem de iki Türk bayrağı önünde" diyerek, Özil'in bu fotoğrafıyla Almanya'yı bir kez daha rencide ettiğini ileri sürdü. Erdoğan ile Özil arasındaki ilişkinin "giderek daha sıkı hale" geldiğini yazan Bild, "Mesut'un saygısı giderek artıyor" dedi. FRANKFURT
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Provokatör Bild’i çıldırtan fotoğraf
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