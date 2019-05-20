Provokatör Bild’i çıldırtan fotoğraf

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Türkiye ve Türk düşmanı Bild gazetesi, Mesut Özil'in peşini bırakmıyor. Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarına katılması, Bild'i yine rahatsız etti. Bild, "Forma skandalından bir yıl sonra bir kurgu fotoğraf daha. Hem de iki Türk bayrağı önünde" diyerek, Özil'in bu fotoğrafıyla Almanya'yı bir kez daha rencide ettiğini ileri sürdü. Erdoğan ile Özil arasındaki ilişkinin "giderek daha sıkı hale" geldiğini yazan Bild, "Mesut'un saygısı giderek artıyor" dedi. FRANKFURT