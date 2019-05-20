Sen de mi Karrenbauer

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da son günlerde, bir düğmeye basılmışçasına, Müslümanlar aleyhine üst üste kararlar alınıyor. Avusturya'da ilkokullarda, ardından Fransa'da okul gezilerinde velilere başörtüsünün yasaklanması daha başlangıç gibi görünüyor. Çünkü Hollanda ve Almanya'da da benzer yasaklar tartışılmaya başlandı. 2021 yılında Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, okullarda başörtüsü yasağına ilişkin mesajlar verdi.OKULLARDA başörtüsünün din veya din özgürlüğüyle bağdaşmadığını söyleyen Karrenbauer'in görüşleri, iki yıl sonra Almanya'nın Başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılması açısından önem arz ediyor. Karrenbauer, daha önce de bir toplantıda, başörtüsüne karşı olduğunu söylemiş, "CDU olarak önce aileleri ikna etmek istiyoruz. Yasağı baştan ihtimal dışı bırakmayız" diyerek yasağı onayladığının sinyalini vermişti.AVRUPA'DA söz sahibi olan siyasiler, Müslümanların hassasiyetlerini hiç göz ardı etmediler. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanlar, kendi inançlarıyla örf ve adetlerini, batının değerlerine entegre ederek, on yıllarca barış içinde yaşadılar. Ancak son yıllarda nedense bugünkü modern Avrupa kentlerini inşa eden göçmenlerin inançları, örf ve adetleri, Avrupalılara batmaya başladı. Avrupalı Türkler olarak, müstakbel Almanya başbakanının, şimdiden, inançlarımızı incitecek beyanatlar vermesinden tedirgin oluyoruz. Sayın Karrenbauer'i, birazcık empati yapmaya, inançlarımıza saygılı olmaya davet ediyoruz.AVUSTURYA başörtüsünü yasaklayıp kipayı serbest bırakırken Fransa, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü bağlamasını yasaklayan tuhaf bir maddeyi kabul etti. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer maddenin danıştayın kararına aykırı olduğunu belirterek, yasağa karşı çıktı.SABAH tasarım ekibi, müstakbel başbakan Annegret Kramp Karrenbauer'e foto montajla başörtüsü yaptı.