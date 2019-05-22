Solingen’i unutturmayız

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 29 Mayıs 1993 gecesi Genç ailesinden beş Türk'ün ölümü ile sonuçlanan ırkçı kundaklamanın 26. yıldönümü öncesi üzücü haber geldi. Geçen yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun törene katılmasını istemeyen belediye, bu yıl töreni dar kapsamlı tutma kararı aldı. Katliamı simgeleyen anıtın önünde protokol konuşması yapılmayacak. Tören Gümüş Ayakkabı Ödül töreni ile sınırlı tutulacak.SABAH'IN edindiği bilgiler doğrultusunda Belediye, Genç ailesi ve Düsseldorf Başkonsolosluğu yetkilileri bir araya gelerek programı konuştu. Genç ailesi ile Başkonsolos Şule Gürel'e programda konuşma hakkı verilmeyeceği belirtilince Genç ailesi bunu kabul edemeyeceğini söyleyip kırgınlığını ifade etti. Bu tutum Solingen katliamının sadece ödül töreni ile geçiştirilmek istendiği düşüncesini oluşturdu.