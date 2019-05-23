Üç kardeşe okulda dayak

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Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Limburgerhof kasabasında ortaokula giden Ece, Arda ve Efe S. adlı öğrenciler öğretmenlerinden dayak yedi. Anne Nebiye S., "Teneffüste Arda'nın elindeki su şişesini kapıp sağa sola su döken Alman çocuğunu gören öğretmen, suyu Arda'nın önüne dökmüş. Kardeşleri tepki gösterince birinin göğsüne vurmuş, diğerinin kolunu burkmuş, hakaret etmiş" dedi.BAŞKA çocukların da şahit olduğu olayın polis kayıtlarına geçtiği bilgisini veren anne Nebiye S., aynı öğretmenin siyahi bir çocuğa da okulda yumruk attığını öğrendiklerini, olaydan öğretmenin özür dileyerek sıyrıldığını ifade etti. Çocuklarına okulda konuyu büyütmemeleri baskısı kurulduğunu anlatan anne, "Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.