Aşırı sağ Avrupa’nın DEAŞ’ı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa'da yükselen faşizme dikkat çekip aşırı sağın Avrupa'nın DEAŞ'ı olduğunu söyledi. Aşırı sağın, tüm Avrupa'da ortak ajandayla hareket ettiğine işaret eden Çelik, "Bunun, Avrupa için büyük bir tehlike, büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etmek isterim. Irkçılık ve nefret siyaseti doyumsuz bir canavardır" diye konuştu.BU canavarın Avrupa demokrasilerini yutacak kadar büyüyeceğini dile getiren Çelik, aşırı sağcılar ile ırkçıların, Avrupa'da daha az İslam, daha az göçmen, daha az çoğulculuk ve daha az hukuk istediğini söyledi ve "Bölgemiz için DEAŞ nasıl bir tehdit, insanlık suçu, nefret siyasetini, katliam şebekesini temsil ediyorsa, aşırı sağ da Avrupa için bunu temsil etmektedir" dedi.TÜRKİYE'NİN aşırı sağ ve PKK konusundaki uyarılarının Almanya İçişleri Bakanlığı'nın raporuyla teyit edildiğini de söyleyen Çelik şöyle konuştu: Avrupa'da bir siyasi hayalet, siyasi matruşka ürettiler. Matruşkanın en tepesine Erdoğan ve Türkiye düşmanlığını koydular. Kaldırdığınızda altından İslam düşmanlığı çıkıyor. Derinlere gitmek lazım. Bunları kaldırdığınızda altından bir antisemitizm, eurofobik bir yaklaşım çıkar. Bunların görülmesi lazım.AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, kıtada güç kazanan aşırı sağcı siyasetçilere ilişkin, "Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık. Uzaktan gelenleri sevmiyorlar, ben uzaktan gelenleri seviyorum. Kendimizden daha kötü durumda olanlarla dayanışma içinde olmalıyız" dedi.AVRUPA çapında merkez sağ diye bir figürün kalmadığını belirten Çelik, "Merkez sağ olsa bile aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Erdoğan düşmanlığıyla başlıyor, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Berlin Duvarı somut olarak yıkıldı ama ideolojik düzeyde, kafalarda yüzlerce Berlin Duvarı Avrupa'da inşa ediliyor" şeklinde konuştu.