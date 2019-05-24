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Gol attığı günü unutmadılar

Schalke 04 takımı, ’dan ettiği Hami Mandralı’nın ilk gol attığı günü unutmadı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Gol attığı günü unutmadılar
Bundesliga ekibi Schalke 04, bir dönem takımda forma giyen Trabzonspor'un efsane oyuncularından Hami Mandıralı'yı unutmadı. Kulüp resmi internet sayfasında, Hami'nin Schalke forması ile ilk gol attığı gün olan 22 Mayıs'ta hayat hikayesini taraftarlarıyla paylaştı.

PAYLAŞIM, 'Hami Mandıralı bugün Schalke 04 için ilk golünü attı' şeklinde verildi. 1998'de Trabzonspor'dan transfer olan Hami, ilk golünü 22 Mayıs 1999'da serbest vuruştan Eintracht Frankfurt'a atmıştı. Hami o sezon TSV München 1860 maçında bir serbest vuruş ve bir penaltı golüyle ön plana çıkmıştı.

Çağlayan AKTÜRK / GELSENKİRCHEN
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