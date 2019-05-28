Deniz için sıraya girdiler

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Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve ikinci kez lösemi ile savaşan Deniz Yelkuvan için 1500'ü aşkın gönüllü doku örneği verdi. Dortmund Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde eğitimine devam eden 22 yaşındaki Yelkuvan için bulunduğu eyaletin dört bir yanından gönüllüler doku örneği vermek amacıyla sıraya girdi.BABA Oktay Yelkuvan gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kampanyada verilen örneklerin sadece Deniz için umut olmadığını belirten baba, "Doku örnekleri diğer hastaların yaşama bağlanması için de önemli" dedi. Deniz'in tedavisine Essen Üniversite Kliniği'nde devam ediliyor.Camilerarası Futbol TurnuvasıSportplatz Graevingholz Graevingholz Str.75a 44339 Dortmund