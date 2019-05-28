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Deniz için sıraya girdiler

Deniz’e ikinci kez umut olmak için 1500’ü aşkın gönüllü sıraya girip doku örneği verdi

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Deniz için sıraya girdiler
Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve ikinci kez lösemi ile savaşan Deniz Yelkuvan için 1500'ü aşkın gönüllü doku örneği verdi. Dortmund Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde eğitimine devam eden 22 yaşındaki Yelkuvan için bulunduğu eyaletin dört bir yanından gönüllüler doku örneği vermek amacıyla sıraya girdi.
BABA Oktay Yelkuvan gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kampanyada verilen örneklerin sadece Deniz için umut olmadığını belirten baba, "Doku örnekleri diğer hastaların yaşama bağlanması için de önemli" dedi. Deniz'in tedavisine Essen Üniversite Kliniği'nde devam ediliyor.

Yeni kampanya adresi
Camilerarası Futbol Turnuvası 09 Haziran 2019 Sportplatz Graevingholz Graevingholz Str.75a 44339 Dortmund

Cengiz PARLAYAN
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Deniz için sıraya girdiler
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