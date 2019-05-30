Deniz yine kan gölüne döndü: Danimarka'da balina katliamı!

Faroe Adaları'nda sert kışa hazırlık olarak her yıl yaz mevsiminde balina avına çıkan balıkçılar, bu yıl da dünya çapında tepki çeken 'geleneği' sürdürdü.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk ülke Faroe Adaları'nda balıkçılar her yıl sert kışa hazırlık yapmak için balina avına çıkıyor. Bu yıl devam eden gelenek, ülkenin başkenti Torshavn'da gerçekleştirildi.

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Gemileriyle denize açılan balıkçılar, balinaları kıyıya yönlendirdikten sonra av için özel geliştirilen av mızraklarıyla balinaları katlediyor. Bazı gönüllü kişiler de balıkçılara ölü balinaları karaya çıkarmalarında yardımda bulunuyor. Balina avı ülkede, geleneksel bir toplumsal aktivite olarak görüldüğü için büyük bir kalabalık da sahil kenarında toplanıp bu avı izliyor.

Basında yer alan haberlere göre, pilot balina eti ve balık yağı, ülkenin 50 binlik nüfusu için önemli bir besin kaynağı. Ayrıca, ada çevresinde 100 bin pilot balina olduğu tahmin edilirken, her yaz yaklaşık 800 balinanın besin kaynağı olarak kullanılmak için katledildiği belirtiliyor.

Öte yandan yerel hükümet ise balina avının 'sürdürülebilir' olduğunu vurgulayarak; av sayesinde tarım için kısıtlı imkânlara sahip 18 adadan oluşan Faroe Adaları'nın kendi kendine yeten bir ülke olduğu açıklamasında bulundu. Ayrıca, balina avının yüzlerce kilo et sağladığını belirten yerel hükümet, aksi takdirde bu etin diğer ülkelerden ithal edilmesinin çevreye ve yerel halka bir maliyeti olacağını belirtti.

Ada yerlileri ise avın, kanunlarla düzenlendiğini ve balinalara en az acı çektirecek şekilde yapıldığını söylüyor.