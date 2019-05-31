O kadın Türk çıktı

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Almanya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen cinayetin kurbanlarının Türk anne ile 8 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıktı. Almanya'yı sarsan cinayeti işleyen işadamı Josef H.'nın eşi Yasemin'i (38) ve oğlu Yunus'u (8) öldürdüğü, büyük oğlu Yasin'i ise ağır yaraladığı belirlendi. İşadamı Josef H.'nın, ailesini bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.KARLSRUHE yakınlarındaki Tiefenbronn kasabasında meydana gelen olayın cinayet sanığı, Böblingen, Niefern Öschelbronn ve Leonberg şehirlerinde klinikleri bulunan Alman işadamı Josef H. (60). Henüz geçtiğimiz yıl 7 milyon euroya yeni bir ışın terapisi merkezinin temelini atan işadamının ailesine neden saldırdığı henüz bilinmiyor.ÖNCE küçük oğlu Yunus'u öldüren gözü dönmüş baba, eşi Yasemin'i de katletti. Tanıklara göre Yasin, "Baba, yeter artık" diye bağırdı. Baba bunun üzerine Yasin'e saldırdı ve çocuğun boğazını kesti. Buna rağmen Yasin ağır yaralı olarak kaçtı. Yoldan geçenlerin fark ettiği çocuk, ambulans helikopterle en yakın hastaneye kaldırıldı. Yasin hayati tehlikeyi atlattı.EVE gelen polisler, Josef H.'yı eşi Yasemin ve oğlu Yunus'un cesetlerinin yanında buldu. Alkol ve ilaç karışımı bir kokteyl içtiği belirlenen Josef H., cinayetten tutuklandı. Otopside kurbanların boğazlarına aldığı darbeler nedeniyle öldüğü belirlendi.OLAY, kasabada şok etkisi yarattı. Komşular, "Hiçbir kavgalarını görmedik, mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Neden böyle bir vahşet yaşandı anlamakta zorlanıyoruz" dedi. Bir başka aile ise, "Yunus ve Yasin elimizde büyüdü. Çocuklara kendi elimle salıncak ve oyun parkı yapmıştım. Bir kavga ve gürültü de duymadık" diye konuştu.