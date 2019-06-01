Alman usulü basın özgürlüğü

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Alman hükümeti, devletin bakış açısını onlarca ülkede yayabilmek için Almanya'nın Sesi Radyosu'nu (DW) kullanırken, yabancı devletlerin Almanya'da medya satın almasını zorlaştırdı. Deutsche Welle ile dünyanın dört bir yanında Almanya'nın resmi bakış açısını izleyenlere empoze eden Almanya, yabancıların Alman medya şirketlerine ortaklığını inceleme sınırını düşürdü.Almanya yaptığı bir değişiklikle Avrupa Birliği dışından bir yatırımcının medya şirketinde hissedar olmasını zorlaştırdı. Eskiden yüzde 25'lik hisse satın alınması durumunda Dış Ticaret Yönetmeliği kapsamında Alman devleti bu satışı inceliyor ve gerektiğinde izin vermeyebiliyordu. Ancak şimdi bu oran yüzde 25'ten, yüzde 10'a indirildi.BUNDAN böyle AB dışından gelen bir yatırımcının Almanya'da belirli medya kuruluşlarının yüzde 10'una ortak olmak istemesi, izne tabii olacak. Hükümet yapılan değişiklikle medyanın "demokratik süreçlere olumsuz yansıyan stratejik etkiler doğrultusunda kullanılmasını engellemek" istediğini açıkladı. Almanya, AB dışından yatırımcıların veya devletlerin satın alabileceği medya kuruluşlarından endişe ediyor.ALMANYA, özellikle Çin veya Rusya'dan gelen yatırımcıların veya devletin satın alabileceği medya kuruluşlarından endişe ediyor. Almanya, kamuoyunu etkisi altına alabilecek bir yapılanmanın baştan engellenebilmesi için ortaklık bildirim sınırını yüzde 10'a indirdiği gibi, aynı zamanda korunması gereken medya kurumlarını da belirledi. İsim verilmese de, bunların Bild, FAZ ve Süddeutsche olduğu tahmin ediliyor. FRANKFURT