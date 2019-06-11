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Şampiyon Türkiye

Frankfurt’ta ‘’na katılan Türkiye A şampiyon oldu. Türkiye, ve ile oynadığı ikişer maçı da kazandı

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
Şampiyon Türkiye
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Frankfurt'ta World Super Cup Turnuvası'nda şampiyonluğa uzandı. Türkiye'ye kupayı ve madalyaları Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Belediyesi Uyum Encümeni Markus Frank verdi.

ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİNİZ
BAŞKONSOLOS Karartı, "Başarılı olduğunuz kadar centilmence mücadele ederek şampiyonluğu hak ettiniz. Almanya'da yaşayan Türkleri mutlu ettiniz, gurur verdiniz" dedi. Turnuvada Almanya ikinci, İsviçre ise üçüncü oldu.
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