Şampiyon Türkiye

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Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Frankfurt'ta World Super Cup Turnuvası'nda şampiyonluğa uzandı. Türkiye'ye kupayı ve madalyaları Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Belediyesi Uyum Encümeni Markus Frank verdi.BAŞKONSOLOS Karartı, "Başarılı olduğunuz kadar centilmence mücadele ederek şampiyonluğu hak ettiniz. Almanya'da yaşayan Türkleri mutlu ettiniz, gurur verdiniz" dedi. Turnuvada Almanya ikinci, İsviçre ise üçüncü oldu.