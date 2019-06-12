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Bavyera’yı dolu vurdu

Bavyera’da yağan dolu, milyonlarca euroluk hasara yol açtı. Araçların ve evlerin camları kırıldı, otobanda ilerleyemeyen araçlar kenara çekti. Araçlar büyük zarar gördü

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Bavyera’yı dolu vurdu
ALMANYA'DA etkili olan fırtına özellikle Bavyera Eyaleti'nde büyük hasara neden oldu. Bir anda yağmaya başlayan tenis topu büyüklüğündeki dolu, binalara ve araçlara büyük hasar verdi. Otomobillerin camları kırılırken, bazı binaların dış cepheleri çöktü, Kızılhaç binasının bile garaj kapısının camları kırıldı.

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AĞAÇLAR köklerinden çıkıp yollara devrildi. Meydana gelen dolu yağışının sigortaların milyonlarca euroluk ödeme yapmasına neden olacağı kaydedildi. Kuzey Ren Vestfalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle binaların bodrum katlarını su bastığı gibi, otoyollar su altında kaldı, ulaşım felç oldu. FRANKFURT
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Bavyera’yı dolu vurdu
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