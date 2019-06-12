Bavyera’yı dolu vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA etkili olan fırtına özellikle Bavyera Eyaleti'nde büyük hasara neden oldu. Bir anda yağmaya başlayan tenis topu büyüklüğündeki dolu, binalara ve araçlara büyük hasar verdi. Otomobillerin camları kırılırken, bazı binaların dış cepheleri çöktü, Kızılhaç binasının bile garaj kapısının camları kırıldı.AĞAÇLAR köklerinden çıkıp yollara devrildi. Meydana gelen dolu yağışının sigortaların milyonlarca euroluk ödeme yapmasına neden olacağı kaydedildi. Kuzey Ren Vestfalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle binaların bodrum katlarını su bastığı gibi, otoyollar su altında kaldı, ulaşım felç oldu. FRANKFURT