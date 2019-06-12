Hukuk olsaydı söz tutulurdu

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ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davanın avukatı Seda Başay Yıldız, "Gizli servisin rolü aydınlanmadı" dedi. NSU'nun hâlâ gündemde olduğunu belirten Yıldız, "Almanya hukuk devleti olduğunu bu davada göstermedi. 5 kişiyi yargıladı ama 3 kişinin durumuna açıklık getirmedi" diye konuştu.NSU davasında dosyaların avukatlara verilmediğini söyleyen Yıldız, "Gizli servisin rolü açıklığa kavuşturulmadı. Almanya herkesi eleştiriyor, ama kendisi hukuk devleti olsaydı, Başbakan Merkel'in verdiği sözü yerine getirirdi. Her şeyi açıklığa kavuşturmak demek, tabii ki dosyaları da avukatlara ve hâkimlere, mahkemeye sunmak demektir" ifadesini kullandı.MAHKEMENİN bile dosyaları alamadığına dikkat çeken Başay Yıldız, "Ortaya çıkmasını istemedikleri şeyler var" dedi. Kendisine gönderilen 'NSU 2.0' imzalı mektuplar konusunda da bir gelişme olmadığını belirten Yıldız, "Davayla ilgili polislere 'Neden ırkçıları ciddiye almıyorsunuz? Ne yaptıklarını bilmiyorsunuz' dedim. Şimdilik gelişme yok" dedi.YILDIZ, "NSU neydi? Söz bitti, artık harekete geçme zamanı. Onun için o insanları öldürdüler. Bunun da ciddiyetinin farkında değiller. Polis bana faksları kimin gönderdiğini daha ortaya çıkaramadı. Araştırmaların ciddiyetle sürdürüldüğüne inanıyorum. Polisin sonuçlarını bekliyorum. Bunun sorumlusu hakikaten polis mi? Yoksa polis benim gizli bilgilerimi dışardan birilerine mi verdi? Bilmiyorum" dedi.