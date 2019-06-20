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başörtüsüne taktı

’nın okullarda başörtüsünü yasaklamasından sonra harekete geçen ’lular, yasakta kararlı. Vekiller, bilirkişi raporu hazırlanması için düğmeye bastı

Giriş Tarihi: 20.6.2019
CDU başörtüsüne taktı
RAPOR HAZIRLANIYOR
Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), okullarda başörtüsü yasağı için harekete geçti. CDU, önümüzdeki sonbahara kadar bir bilirkişi raporu hazırlanması talimatını verdi.

KARŞI ÇIKAN DA VAR
Hükümetin Din Özgürlüğü Sorumlusu Markus Grübel (CDU) ise yasaktan daha yumuşak bir çözüm olup olmadığının araştırılmasını istedi. Grübel, "Anayasa insanlara din özgürlüğü tanıdığı gibi, ailelere de yetiştirme hakkı tanıyor" diye konuştu. FRANKFURT
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CDU başörtüsüne taktı
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