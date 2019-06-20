CDU başörtüsüne taktı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), okullarda başörtüsü yasağı için harekete geçti. CDU, önümüzdeki sonbahara kadar bir bilirkişi raporu hazırlanması talimatını verdi.Hükümetin Din Özgürlüğü Sorumlusu Markus Grübel (CDU) ise yasaktan daha yumuşak bir çözüm olup olmadığının araştırılmasını istedi. Grübel, "Anayasa insanlara din özgürlüğü tanıdığı gibi, ailelere de yetiştirme hakkı tanıyor" diye konuştu. FRANKFURT