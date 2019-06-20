Katilin dosyası imha edildi

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Almanya'da infiale yol açan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke (65) cinayetinde dosya imha skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Stephan Ernst'in NATO'nun dijital terör dosyası 'NABIS'ten adının silindiği öğrenildi. Dosyanın kim tarafından ve neden silindiği bilinmiyor. Katil zanlısı hakkında gizlenmek istenen detaylar meçhul.Almanya'da NSU skandalı patlak verdikten sonra gizli servisler, katil çetesi ile bağlarını perdelemek için binlerce dosya imha etmişti. Hükümet 'dosya imhasını' yasaklamasına rağmen gizli servis bu talimata uymamış, kendisini zor durumda bırakacak tüm delilleri yok etmişti. Son olarak Hessen Eyaleti de gerçeklerin ortaya çıkmaması için raporu 2134 yılına kadar 'gizli' ilan etmişti.Devletin valisinin öldürülmesi, yerel siyasilerde korkuya neden oldu. Alman Belediyeler Birliği alarm verirken, sadece Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nde 29 yerel siyasinin yer aldığı bir ölüm listesi olduğu belirtiliyor. Listeyi özel polis, asker, üst düzey polis ve gizli servis çalışanlarından oluşan 'Nordkreuz' grubunun hazırladığı kaydedildi.Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü Direktörü Matthias Quent ise yaptığı açıklamada Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin NSU davasında verdiği hafif cezaların aşırı sağ çevrelere ivme kazandırdığını söyledi. Quent, "Böylece aşırı sağcılar, 10 kişiye dönük cinayetlerin ciddi bir yaptırımı olmadığını gördü" dedi. Quent, "AfD'nin seçim başarıları nedeniyle aşırı sağcılar kendilerini güçlenmiş hissediyor" diye konuştu.Alman polisi, cinayete birden fazla kişinin karıştığı iddiasını araştırıyor. Bir görgü tanığı, valinin evin yakınında agresif bir sürüş tarzı sergileyen iki otomobil farkettiğini anlattı. Bu olaydan 20 dakika önce silah sesi duyduğunu söyleyen tanık, "İlk başta bunların kaybolduğunu düşündüm. Araçlardan biri VW Caddy, diğerini ise bilmiyorum" dedi. Yapılan araştırmada katil zanlısının böyle bir araca sahip olduğu belirlendi. Stephan Ernst'in sözde kısa süre önce sattığı, ancak teslim etmediği Skoda marka bir otomobil ise bulunamadı.