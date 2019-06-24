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’den yeni sözü

Başbakan , “hiçbir tabu tanımaksızın” Lübcke ve cinayetlerinin aydınlatılmasını istedi. Merkel, “Aksi takdirde devlet kurumları güven kaybına uğrar” dedi

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Merkel’den yeni NSU sözü
Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Protestan Kiliseler Birliği Günü'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, yıllar önce verdiği "NSU cinayetlerini aydınlatacağız" sözünü yineledi. Öldürülen Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin ve NSU cinayetlerinin aydınlatılması gerektiğine değinen Merkel, Lübcke cinayetinin zanlısı Stephan Ernst'in NSU ile arasında bağlantı olup olmadığına bakılmasını istedi.

HÜKÜMET ÇOK CİDDİYE ALIYOR
Cinayetlerın çözülmemesi durumunda tüm devlet dairelerinin itibar ve güven kaybına uğrayacağı uyarısında bulunan Merkel, "Cinayetler tabu tanımaksızın aydınlatılmalı. Aksi takdirde inandırıcılığımızı yitiririz. Hükümet bu olayı çok, ama çok ciddiye alıyor" dedi. Merkel'in konuşması ayakta alkışlandı.

GİZLİ SERVİSİN YALANI ORTAYA ÇIKTI
Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldüren Neo-Nazi Stephan Ernst'in 2009'dan beri Neo- Nazilerle ilişkisi olmadığı iddiasıyla takip edilmediğini açıklayan gizli servisi araştırmalar yalanladı. ARD televizyonunun araştırmasına göre Ernst, 23 Mart 2019'da Saksonya Eyaleti'nde düzenlenen bir Neo-Nazi toplantısına katılmış. Öte yandan dosyaları erişime kapatan gizli servis, şimdi savcılığa "dosyaları verebilirim" teklifinde bulundu. Dosyaların şimdi verilmek istenmesi, "Deliller mi karartıldı" şüphesi doğurdu. FRANKFURT

STEİNMEİER'DEN SAYGI DURUŞU
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, öldürülen Kassel Valisi Dr. Walter Lübcke anısına açılan hatıra defterini imzaladı. Valinin portresinin önünde saygıyla eğilen Cumhurbaşkanı Steinmeier, cinayetin çözülmesini istedi. Steinmeier, "Lübcke'yi koruyamamamız bizi utandırmalı" dedi. KASSEL


Cengiz PARLAYAN/BOTTROP

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Merkel’den yeni NSU sözü
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