Merkel’den yeni NSU sözü

STEİNMEİER'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Protestan Kiliseler Birliği Günü'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, yıllar önce verdiği "NSU cinayetlerini aydınlatacağız" sözünü yineledi. Öldürülen Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin ve NSU cinayetlerinin aydınlatılması gerektiğine değinen Merkel, Lübcke cinayetinin zanlısı Stephan Ernst'in NSU ile arasında bağlantı olup olmadığına bakılmasını istedi.Cinayetlerın çözülmemesi durumunda tüm devlet dairelerinin itibar ve güven kaybına uğrayacağı uyarısında bulunan Merkel, "Cinayetler tabu tanımaksızın aydınlatılmalı. Aksi takdirde inandırıcılığımızı yitiririz. Hükümet bu olayı çok, ama çok ciddiye alıyor" dedi. Merkel'in konuşması ayakta alkışlandı.Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldüren Neo-Nazi Stephan Ernst'in 2009'dan beri Neo- Nazilerle ilişkisi olmadığı iddiasıyla takip edilmediğini açıklayan gizli servisi araştırmalar yalanladı. ARD televizyonunun araştırmasına göre Ernst, 23 Mart 2019'da Saksonya Eyaleti'nde düzenlenen bir Neo-Nazi toplantısına katılmış. Öte yandan dosyaları erişime kapatan gizli servis, şimdi savcılığa "dosyaları verebilirim" teklifinde bulundu. Dosyaların şimdi verilmek istenmesi, "Deliller mi karartıldı" şüphesi doğurdu. FRANKFURTALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, öldürülen Kassel Valisi Dr. Walter Lübcke anısına açılan hatıra defterini imzaladı. Valinin portresinin önünde saygıyla eğilen Cumhurbaşkanı Steinmeier, cinayetin çözülmesini istedi. Steinmeier, "Lübcke'yi koruyamamamız bizi utandırmalı" dedi. KASSEL