Almanya’da ırkçılık patladı %71

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Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin Stephan E. (45) isimli Neo-Nazi tarafından öldürülmesinden sonra ülkede, ırkçı şiddetin boyutu gündeme taşındı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporuna göre Almanya'da aşırı sağcı şiddette geçen yıl yüzde 71,4 artış kaydedildiği ortaya çıktı. Rapora göre, 2018'de aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı cinayet var.Yarın açıklanması beklenen raporda cinayetler yabancı düşmanlığı kaynaklı. Raporda, Almanya'da geçen yıl 24 bin 100 kişinin aşırı sağcı olarak kayda geçtiği bilgisi yer alırken, 12 bin 700'ünün 'şiddet eğilimli' olduğu belirtildi. Tespit edilen bu faşistler, sığınma başvurusunda bulunan göçmenler ve Müslümanlar başta olmak üzere "yabancıların" yanı sıra siyasetçileri de düşman olarak görüyor.Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) ve Kendi Kendini Yönetenler (Selbstverwalter) adlı yapılanmalar güvenlik ve istihbarat birimlerinde kaygı yaratıyor. Söz konusu rupların toplam üye sayısı 2017 yılında 16 bin 500 iken 2018'de 19 bine yükseldi.Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, ülkede ayrımcılığa uğradığını belirten kişi sayısının 2018'de, 2015'e kıyasla yüzde 70 arttığını duyurmuştu. 2015 yılında 2 bin 35 olan ayrımcı davranış başvuru sayısının 2018 yılına gelindiğinde 3 bin 455'e yükseldiği belirtilmişti.