Haberler > Avrupa Haberleri > Yaranamadılar

Yaranamadılar

’ya yaranmak için ’ye her türlü iftirayı atan ve de faşistlerin kara listesine girmekten kurtulamadı

Giriş Tarihi: 26.6.2019
Yaranamadılar
ALMANYA'DA ırkçıların açtıkları 'Nürnberg 2.0' isimli internet sitesi, siyasileri 'kara liste'ye aldı. Listede Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir gibi Türkiye düşmanları da yer aldı. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Dağdelen ve Türkiye'yi kötüleyerek Almanya'da prim yapmaya çalışan Özdemir, tüm çabalarına rağmen ırkçıların hedefi oldu.
LİSTEDE bulunan NRW Eyaleti Yeşiller eski milletvekili Arif Ünal, daha önce 100'ün üzerinde tehdit aldığını söyledi. Yaptığı suç duyurularından sonuç alamayan Ünal, 'kara liste' nedeniyle yeni bir suç duyurusunda bulunmadığını ifade etti.

İbrahim TAŞ
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaranamadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN