Yaranamadılar

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ALMANYA'DA ırkçıların açtıkları 'Nürnberg 2.0' isimli internet sitesi, siyasileri 'kara liste'ye aldı. Listede Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir gibi Türkiye düşmanları da yer aldı. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Dağdelen ve Türkiye'yi kötüleyerek Almanya'da prim yapmaya çalışan Özdemir, tüm çabalarına rağmen ırkçıların hedefi oldu.LİSTEDE bulunan NRW Eyaleti Yeşiller eski milletvekili Arif Ünal, daha önce 100'ün üzerinde tehdit aldığını söyledi. Yaptığı suç duyurularından sonuç alamayan Ünal, 'kara liste' nedeniyle yeni bir suç duyurusunda bulunmadığını ifade etti.