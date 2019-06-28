Almanya’yı çöl sıcağı kavuruyor

BUGÜN NELER OLDU

SAHRA Çölü üzerinden gelen ve Avrupa'ya kadar ilerleyen sıcak hava dalgası, Almanya'yı kavuruyor. Ulla adı verilen sıcak hava dalgası, ülkede sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkmasına neden oldu. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler havuz ve gölleri doldurdu, ülkede içme suyu rezervleri azaldı.UZMANLAR, özellikle çocuk, yaşlı ve hastalara uzun süre güneşin altında kalmama uyarısı yaptı, 3-4 litre su tüketilmesini önerdi. Meteoroloji Dairesi, pazar günü de ülke genelinde sıcaklığın 40 derecelere kadar yükseleceğini açıkladı. OFFENBACH