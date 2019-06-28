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’yı çöl sıcağı kavuruyor

40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı ile kavruluyor. uzmanları pazar günü için de uyardı

Giriş Tarihi: 28.6.2019
Almanya’yı çöl sıcağı kavuruyor
SAHRA Çölü üzerinden gelen ve Avrupa'ya kadar ilerleyen sıcak hava dalgası, Almanya'yı kavuruyor. Ulla adı verilen sıcak hava dalgası, ülkede sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkmasına neden oldu. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler havuz ve gölleri doldurdu, ülkede içme suyu rezervleri azaldı.
UZMANLAR, özellikle çocuk, yaşlı ve hastalara uzun süre güneşin altında kalmama uyarısı yaptı, 3-4 litre su tüketilmesini önerdi. Meteoroloji Dairesi, pazar günü de ülke genelinde sıcaklığın 40 derecelere kadar yükseleceğini açıkladı. OFFENBACH
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Almanya’yı çöl sıcağı kavuruyor
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