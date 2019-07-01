Faşistler Merkel’i tehdide başladı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Berlin'in Mitte ilçesindeki bir brandanın üzerine, "Lübcke bedelini ödedi, Merkel henüz değil" yazısı görüntülendi. Son dönemde mültecilere kucak açan siyasileri hedef alan faşistlerin Merkel'i ölümle tehdit etmesi üzerine araştırma derinleştirildi.VALİ cinayeti sonrası ırkçılara yönelik soruşturma genişletilince 'Nordkreuz' adlı ırkçı örgütün siyasi karşıtlarına suikastlar planladığı belirlendi. Örgütün, Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde suikastler için ileri düzeyde hazırlıklar yaptığı belirlendi.ALMANYA'DA Neo-Naziler, 25 bin kişilik kara liste oluşturmuştu. Listede kişilerin isimleri, telefon numaraları ve adresleri yer aldı. Listenin gizli servis ve polis teşkilatlarındaki ırkçıların yardımı ile oluşturulduğu üzerinde duruluyor. FRANKFURTDAHA önce sadece Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nde 29 yerel siyasinin yer aldığı bir ölüm listesi hazırladığı tespit edilen Nordkreuz'un, 200 ceset torbası ile kireç siparişi verdiği, Eyalet Kriminal Dairesi ile özel komandodan onbinlerce mermiyi örgüte aktardığı belirtildi. Ordu ve polis teşkilatı mensuplarının çoğunlukta olduğu örgütün tüm üyelerinin silaha erişebildiği, yetenekli nişancıya sahip olduğu da aktarıldı.