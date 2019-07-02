4 ayda 5 bin ırkçı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'DA son yıllarda tırmanışa geçen ırkçılık, Almanya'da bu yılın ilk dört ayında 5 bin 101 saldırı olarak karşımıza çıktı. Bir soru önergesi üzerine Federal Hükümet, 2019'un ilk dört ayında 5 bin 101 ırkçı saldırı yapıldığını açıkladı. Bu saldırıların 226'sının şiddet içerdiğini kaydeden hükümet, ırkçıların saldırılarında 125 kişiyi yaraladığını duyurdu.HÜKÜMET, polis kayıtlarında gecikme yaşandığını da açıklayınca, uzmanlar saldırı sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. 1600 şüphelinin polis tarafından tespit edildiği, ırkçı saldırganların 17'sinin gözaltına aldığı da açıklamada yer aldı. 2018'de 1156'sı şiddet içeren 20 bin 431 ırkçı saldırı düzenlenmişti.DORTMUND