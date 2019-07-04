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İşte gerçeği

Hain ’nün gerçek yüzünü anlatan ‘The Network’ isimli belgesel, ilk kez ’de seyirciyle buluştu

Giriş Tarihi: 4.7.2019
İşte FETÖ gerçeği
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın projesi kapsamında, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de izleyiciyle buluştu. UID işbirliğinde gerçekleşen gösterim, Brüksel'deki St. Josse Belediyesi'nin salonunda gerçekleşti. Özel gösterime ilgi yoğun oldu.
PROGRAMDA konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "FETÖ bitmiş değildir, sadece ülkemizde değil, dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürüyorlar" diye konuştu. Belgesel, Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlıyor.
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İşte FETÖ gerçeği
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