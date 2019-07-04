Okuldaki şiddet ürkütücü boyutta

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'daki okullarda fiziksel ve psikolojik şiddetin korkunç boyutlara vardığı ortaya çıktı. Bertelsmann Vakfı, yaşları 8 ile 14 arasında değişen 3 bin 500 öğrencinin katılımı ile okulda şiddet araştırması yaptırdı. İlkokula giden öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'u, geçtiğimiz aylarda en az bir kere diğer öğrenciler tarafından şiddet gördüklerini belirtti.Öğrenciler fiziksel şiddetin yanı sıra dışlanma, mobbing, sözlü saldırı ve aşağılanma gibi psikolojik şiddete uğradıklarını da söyledi. Öte yandan araştırma, öğrencilerin büyük çoğunluğunun okuldaki hakları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını da ortaya koydu. BERLİN