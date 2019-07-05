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Nefret dili sindiriyor

’da gerçekleşen araştırmaya göre, üzerinden yapılan nefret yorumları, başta gençler olmak üzere kişileri sessiz kalmaya itiyor

Giriş Tarihi: 5.7.2019
Nefret dili sindiriyor
ALMANYA'DA Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü'nün araştırması, internette nefret yorumlarından dolayı insanların tartışmalardan kaçtığını, sessiz kaldığını ortaya koydu. Özellikle gençlerin konuşmamayı tercih ettikleri belirtiliyor. Ülkede 7 bin 350 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre 12 katılımcıdan biri, nefret yorumlarından etkileniyor.
GÖÇMEN kökenli katılımcıların yüzde 48'inin söylem ve yorumlardan mağdur olduğu kaydedildi. Saldırıya uğrayanların yüzde 33'ünde stres, yüzde 27'sinde kaygı ve huzursuzluk, yüzde 19'unda ise depresyon görüldüğü açıklandı. NRW İçişleri Bakanı Heribert Reul, "Nefret ağlarda hastalık gibi yayılıyor. Bununla savaşmalıyız" dedi.

Cengiz PARLAYAN
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