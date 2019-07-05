Yalancı Welt

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN gazetesi Die Welt, yayınladığı bir haberinde FETÖ'cüleri kolladı, SABAH'a saldırdı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan ilişkide olan isimleri konuşturan Welt, bunların her dediğini doğru kabul ederek, yalan dolu bir haber yayınladı. SABAH'ın künyesinden şirketin Frankfurt'taki merkezinin sildiğini yazan gazete, büyük bir haber skandalına imza attı.HALBUKİ gazetenin künyesi, zaten medya yasası uyarınca her gün gazetede yayınlanmak zorunda. SABAH Avrupa'nın adresi künyede yer aldığı gibi, aynı zamanda telefon numaraları da künyenin üç ayrı yerinde yazılı. İddia edildiği gibi gazetenin Frankfurt'taki adresinin de künyeden silinmesi söz konusu değil. Adres, künyede var. Buna rağmen haberi yazan muhabir, haberi SABAH'ı aramadan ve hiçbir görüş almadan kaleme aldı.SABAH'TA özel haberlere imza atan ve tüm gazetelerde olan "istihbarat servisini" ise gazete, "ajan servisi" olarak lanse ederek algı oluşturdu. Bu ifadenin ise tercüman tarafından bilinçli olarak bu şekilde çevrildiği tahmin ediliyor. SABAH aranmadan, hatta gazete alınıp künyeye bile bakılmadan yapılan haber, aslında Alman basınındaki sözde araştırmacılığı gözler önüne seriyor. FRANKFURTHER haberi araştırdığını iddia eden, ancak çoğu zaman haberleri tek taraflı olan Alman basını, özellikle yabancılara dönük kampanyavari haberlerle biliniyor. Bu haberlerde basın genelde Türkiye düşmanı olan kişilerin görüşlerine yer verip, Türkiye lehine konuşanların sözlerini çarpıtmasıyla tanınıyor. Araştırmacılığıyla övünen bir derginin 'ödüllü gazetecisi'nin bile, haberleri tamamen uydurduğu ortaya çıkmıştı.15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken Alman basını yine tarafını belli etti. Almanya'nın kol kanat germeye devam ettiği hain FETÖ'cülerin yalanlarını haberleştiren Die Welt gazetesi, SABAH'ı karalamaya çalıştı.